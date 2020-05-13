В Свердловской области задержали браконьера, убившего косулю и бобра

19:42 | 13.05.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В Слободо-Туринском районе на берегу реки Тегень полиция задержала браконьера, перевозившего в лодке туши косули и бобра, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



«В ходе разбирательства оперуполномоченные выяснили, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Незаконный отстрел одной особи взрослого самца сибирской косули и одной особи взрослого самца речного бобра с применением транспортного средства мотолодки Обь-3 с установленным на ней подвесным мотором «Нептун 23Э» подозреваемый произвел, якобы, с целью полакомится редкими, но вкусными лесными припасами. Вероятно, мужчина так «проголодался», что напрочь забыл и про запреты, связанные с самоизоляцией по причине СOVID-19, и про табу на охоту в данное время года. Туши напрасно загубленных животных пришлось утилизировать. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, безусловно, причинен значительный материальный ущерб. За что и придется ответить задержанному полицией гражданину», - рассказал Валерий Горелых.



В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 258 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»