Глава райадминистрации Екатеринбурга проконтролировал сохранность зеленых зон

Сегодня, 13 мая, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко совершил объезд площадок, где в минувшем году были высажены молодые деревья: яблони, липы и рябины. С наступлением теплой поры стало возможным проверить, насколько хорошо они прижились.Яблони были посажены в мае, ровно год назад – во время церемонии торжественного открытия Сквера Дружбы Народов на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад. Молодые деревья стали не просто украшением аллей новой рекреационной зоны, но и символом крепкой дружбы народностей, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области.Другая точка – на территории электродепо «Калиновское», где саженцы лип и рябин в прошлом октябре окружили Аллею, заложенную в честь 30-летия Екатеринбургского метро. Часть из них была высажена почетными работниками и ветеранами метрополитена.«Рад видеть, что саженцы деревьев у нас не просто прижились, но и начинают цвести. Орджоникидзевский район может по праву гордиться своими лесопарками, скверами – мы совершенно уверены, что это природное богатство необходимо беречь и приумножать. Пройдет еще немало времени, прежде чем яблони, липы и рябины вырастут и покажут себя во всей красе. Мы обязательно продолжим работу в этом направлении», – отметил Роман Кравченко по итогам осмотра.Что характерно, объезд Романа Кравченко состоялся во время годовщины событий в сквере у Театра Драмы, когда тысячи горожан вышли на несанкционированный митинг против сноса зеленых насаждений и в период нарастающего сейчас скандала с вырубкой деревьев около УрГУПС. В Орджоникидзевском районе напротив, стараются высаживать как можно больше кустарников и деревьев.