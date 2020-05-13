Губернатор Свердловской области рассказал о поэтапном снятии ограничений в регионе

19:25 | 13.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о постепенном снятии ограничительных мер в регионе с 19 мая. Как написал глава региона в своем Instagram, выйти на работу смогут сотрудники торговых центров, кафе и косметологических клиник. Последние при наличии медицинской лицензии.



При этом в магазинах и кафе по-прежнему должны соблюдаться нормы по количеству квадратных метров на одного посетителя – не менее 10 квадратных метров на человека. Также магазины и кафе должны получить декларацию о санэпидбезопасности, образец разработанного документа появится в ближайшие дни. Фуд-корты и развлекательные зоны, в том числе кинотеатры будут закрыты.



Кроме того, с свердловчанам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе при условии, что они будут соблюдать дистанцию. Также будет увеличиваться количество дежурных групп в детсадах.



«При этом обращаю внимание, что на территории всего региона сохраняются требования режима самоизоляции для людей старше 65 лет, социального дистанцирования, масочного режима, тщательной санитарной обработки всех помещений, где находятся люди, транспортных средств, подъездов многоквартирных домов», - подчеркнул губернатор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»