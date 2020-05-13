Сотрудники Свердловского МЧС участвуют в акции #Полк30, посвященной 75-летию Великой Победы

19:08 | 13.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели ГУ МЧС по Свердловской области принимают участие в акции #Полк30, посвященной 75-летию Победы и 30-летию МЧС России, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



В рамках онлайн-акции сотрудники МЧС рассказывают о подвигах своих предков, погибших на фронте. В настоящее время материалы для участия в проекте предоставили более 50 спасателей.



О героических подвигах предков сотрудников ГУ МЧС по Свердловской области «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Инстаграме» по хэштегу #Полк30.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»