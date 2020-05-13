Новости дня
18:40 | 13.05.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Единую социальную карту в Свердловской области назвали «Уралочкой»
Как рассказали в департаменте информполитики региона, победителю екатеринбуржцу Ивану Гребенщикову вручили денежный приз в размере десяти тысяч рублей. Второе место заняла Наталья Павлова из Невьянска, она предложила назвать карту «Малахит». Ей вручили 5 тысяч рублей. Уралец Артем Краденов, предложивший назвать карту «Добро Урала» получил специальный приз от официального партнера конкурса «СКБ-банка».
Напомним, что с помощью единой социальной карты жители Среднего Урала смогут оплачивать транспортные услуги, получать меры социальной поддержки, оплачивать социальные, медицинские услуги, а также получать доступ к программам лояльности.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
13.05.2020
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