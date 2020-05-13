Единую социальную карту в Свердловской области назвали «Уралочкой»

18:40 | 13.05.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Жители Свердловской области выбрали название для Единой социальной карты. По итогам творческого конкурса, её решили назвать «Уралочкой».



Как рассказали в департаменте информполитики региона, победителю екатеринбуржцу Ивану Гребенщикову вручили денежный приз в размере десяти тысяч рублей. Второе место заняла Наталья Павлова из Невьянска, она предложила назвать карту «Малахит». Ей вручили 5 тысяч рублей. Уралец Артем Краденов, предложивший назвать карту «Добро Урала» получил специальный приз от официального партнера конкурса «СКБ-банка».



Напомним, что с помощью единой социальной карты жители Среднего Урала смогут оплачивать транспортные услуги, получать меры социальной поддержки, оплачивать социальные, медицинские услуги, а также получать доступ к программам лояльности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»