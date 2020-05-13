На виртуальной «Ночи музеев» в Свердловской области будут работать более 100 площадок

18:04 | 13.05.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Более 100 культурных площадок смогут увидеть жители города на виртуальной «Ночи музеев» в Екатеринбурге, об этом рассказали в Управлении культуры горадминистрации.



Организаторы анонсировали программу мероприятий во время онлайн-превью в пресс-центре «Интерфакс-Урал». Несмотря на то, что акция впервые будет проводиться онлайн, её поклонники смогут извлечь только пользу. Все программы в этом году будут бесплатные, а за одну ночь можно будет посетить не только екатеринбургские, но и площадки в других городах Свердловской области.



Главной темой проекта в этом году стало 75-летие Великой Победы. Участие смогут принять не только музеи, но и горожане, готовые рассказать о своих домашних коллекциях.



Информационный центр «Ночи музеев» также будет работать онлайн в Instagram-аккаунте @nm.ekb. На сайте ночи музеев уже представлены 55 программ музеев.



Напомним, что старт акции состоится 16 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»