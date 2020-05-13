Павел Креков: основной путь передачи коронавирусной инфекции в Свердловской области — семейный

17:40 | 13.05.2020

Фото: Владимир Мартьянов/"Областная газета"

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что на сегодняшний день свердловчане заражаются коронавирусом в основном из-за несоблюдения режима самоизоляции.



«Основной путь передачи коронавирусной инфекции — семейный, через контактных. Люди не соблюдают режим, едут на свадьбы, торжества, пикники. Вот мы эти "пикники" и хлебаем потом», — заявил Креков во время брифинга по итогам свердловского оперативного штаба по предупреждению на территории Свердловской области коронавирусной инфекции от 13 мая.



Кроме того, чиновник рассказал о том, что в регионе планируется проработка новой тактики лечения больных коронавирусом. Таких пациентов собираются помещать в изолятор, возможно в гостиницу, таким образом уменьшая нагрузку на больничные койки. «Если он дома сможет соблюдать изоляцию, останется дома. Если настаивает на госпитализацию — госпитализируем», — сказал Креков.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»