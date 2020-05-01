В Екатеринбурге осудят торговца контрафактными сигаретами

17:20 | 13.05.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версиии следствия, в конце 2019 года обвиняемый закупил у неизвестного поставщика из Москвы 70 коробок с немаркированными табачными изделиями на общую сумму более 4,7 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину во время погрузки товара в «ГАЗель» для транспортировки на торговую точку.



Позднее при осмотре павильона, в котором обвиняемый торговал табачной продукцией, было обнаружено большое количество немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий. Незаконный товар был изъят.



Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»