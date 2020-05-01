Павел Креков объяснил, чем был вызван резкий прирост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области

17:14 | 13.05.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, с чем связано резкое увеличение случаев заболевания коронавирусом в регионе 12 мая. По словам чиновника, это произошло из-за очага инфекции в Верхотурье.



«Увеличилось количество зарегистрированных случаев вчера. Это было связано с наличием очага в Верхотурье, где зарегистрировано много случаев "ковида". В основном - бессимптомные, либо с легкой клиникой ОРВИ. Все были госпитализированы. Сегодня рост замедлился. Какие будут тенденции, увидим. Но, надеюсь, будет позитивная динамика», – заявил Креков во время брифинга по итогам свердловского оперативного штаба по предупреждению на территории Свердловской области коронавирусной инфекции от 13 мая.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»