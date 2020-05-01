Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 150 тысяч

16:34 | 13.05.2020

Фото: dailysignal.com

По данным на 13 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5370 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5005 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 164935. Обследовано всего 151073 человека.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 135 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 2298 случаев инфицирования COVID-19. За весь период пандемии свердловские врачи вылечили 534 заболевших новым коронавирусом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»