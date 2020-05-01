В Свердловской области отменены экзамены ОГЭ, ЕГЭ – под вопросом

15:17 | 13.05.2020

Фото: zen.yandex.com

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов анонсировал отмену выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов. Чиновник отметил, что отметки в аттестат пойдут по текущим знаниям.



Вопрос по поводу проведения ЕГЭ для учащихся 11-х классов остается открытым. «Ранее было анонсировано, что с 8 июня начнется ЕГЭ. Пока остается так. Но на федеральном уровне рассматривается. Будет принят нормативно-правовой документ – если он будет получен, то мы его направим в школы», – сообщил Биктугагов.



Добавим, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк объявил об изменении даты проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Чиновник добавил, что во время выпускных экзаменов для одиннадцатиклассников усилят меры санитарной защиты для учителей и школьников. В местах проведения экзаменов поставят дозаторы с антисептиками для обработки рук, установят ультрафиолетовые лампы, изменят рассадку детей. «Если понадобится больше аудиторий и средств, привлечем актив, который был бы задействован для 9 классов», – отметил министр.



Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что учащимся, не планирующим поступать в вузы, могут выставить отметки по итогам года. «Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его (экзамен – прим.ред.) в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – сказал чиновник.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»