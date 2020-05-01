В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, пропавшего 8 марта

14:58 | 13.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 26-летнего Валентина Кремиса. Мужчина ушел из дома в поселке Сосьва 8 марта и не вернулся. Пропавший нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, черные волосы.



На момент исчезновения был одет в камуфляжную куртку зеленого цвета, синие спортивные штаны, камуфляжные сапоги зеленого цвета и синюю шапку.



Если вам что-либо известно о пропавшем, просим сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»