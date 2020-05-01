Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.3 балла

14:13 | 13.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 13 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. На данный момент он составляет 1.3 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 2.5 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил и Тюмень с 1.7 баллами, затем идет Пермь с 1.5 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.1 балла, так же как и в Кургане.



В Сибири индекс самоизоляции остается на низком уровне: Новокузнецк – 1.4 балла, Новосибирск и Томск – 1.2 и 1.1 балла соответственно; в Кемерово индекс самоизоляции составляет всего 1 балл.



Напомним, В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 135 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии свердловские врачи вылечили 534 заболевших COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»