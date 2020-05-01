Пятеро свердловчан предстанут перед судом за незаконную рубку почти на 10 миллионов рублей

13:49 | 13.05.2020

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной рубке леса в Шалинском районе, причинившей ущерб государству на сумму свыше 9,3 млн. рублей. Обвиняемыми по делу являются 5 жителей поселка Староуткинск, которым вменяется сразу несколько эпизодов по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой»).



В числе фигурантов – Николай Демкович, Василий Лаевский, Роман Нечаев, Дмитрий Холопов и Александр Кузнецов. Последний, согласно материалам дела, являлся организатором рубок.



По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2019 года незаконно вырубили лесные насаждения (ель, сосны, пихты, лиственницы, березы) на территории Шалинского лесничества. Общий объем незаконно вырубленной злоумышленниками древесины составил свыше 218 куб.м., в результате неправомерных действий обвиняемых Российской Федерации причинен ущерб свыше 9,3 млн. рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в целях обеспечения предъявленного прокурором к обвиняемым гражданского иска органом следствия наложен арест на имущество обвиняемых - автомобили «КАМАЗ», «УРАЛ», «ГАЗ, «Мерседес», «ВАЗ», на общую сумму свыше 2,8 млн. рублей.



Уголовное дело направлено в Шалинский районный суд для рассмотрения по существу. Судебное заседание назначено на 20 мая.



Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы сроком до 7 лет.

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