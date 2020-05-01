Новости дня
13:30 | 13.05.2020
Фото: politobzor.net
Мэр Екатеринбурга напомнил жителям о необходимости соблюдения режима самоизоляции
Мэр отметил, что жители уральской столицы часто недисциплинированны в отношении данного вопроса и не соблюдают домашний режим, что и приводит к росту числа зараженных коронавирусом.
Как сказал Высокинский, окончание нерабочих дней, объявленное президентом Владимиром Путиным, не повод прекращать режим самоизоляции: в каждом регионе страны действуют свои правила соблюдения ограничительных мер. Так, на Среднем Урале и в Екатеринбурге, в частности, согласно указу губернатора Свердловской области, домашний режим продлён до 18 мая 2020 года.
«Бороться с такой большой бедой, как коронавирус, можно только системно, – подчеркнул градоначальник. – Но система начнет работать только тогда, когда все четко выполняют указания, когда все понимают, что можно, а что нельзя. Чем больше мы будем действовать по принципу "верю – не верю" и рассчитывать на "авось пронесет", тем сложнее будет восстановить городскую экономику и вернуться к прежнему режиму жизни».
Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 135 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 2298 случаев инфицирования COVID-19. За весь период пандемии свердловские врачи вылечили 534 заболевших новым коронавирусом.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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