Мэр Екатеринбурга напомнил жителям о необходимости соблюдения режима самоизоляции

13:30 | 13.05.2020

Фото: politobzor.net

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. Градоначальник напомнил, что ограничительные меры продолжают действовать на всей территории Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Мэр отметил, что жители уральской столицы часто недисциплинированны в отношении данного вопроса и не соблюдают домашний режим, что и приводит к росту числа зараженных коронавирусом.

Как сказал Высокинский, окончание нерабочих дней, объявленное президентом Владимиром Путиным, не повод прекращать режим самоизоляции: в каждом регионе страны действуют свои правила соблюдения ограничительных мер. Так, на Среднем Урале и в Екатеринбурге, в частности, согласно указу губернатора Свердловской области, домашний режим продлён до 18 мая 2020 года.



«Бороться с такой большой бедой, как коронавирус, можно только системно, – подчеркнул градоначальник. – Но система начнет работать только тогда, когда все четко выполняют указания, когда все понимают, что можно, а что нельзя. Чем больше мы будем действовать по принципу "верю – не верю" и рассчитывать на "авось пронесет", тем сложнее будет восстановить городскую экономику и вернуться к прежнему режиму жизни».



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 135 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 2298 случаев инфицирования COVID-19. За весь период пандемии свердловские врачи вылечили 534 заболевших новым коронавирусом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»