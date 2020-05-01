Росздравнадзор приостановил в России обращение аппаратов ИВЛ, произведенных в Екатеринбурге

13:06 | 13.05.2020

Фото: uralweb.ru

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных с 1 апреля в Екатеринбурге. Согласно данным, размещенным на сайте ведомства, медицинское оборудование произведено на «Уральском приборостроительном заводе».



Накануне руководитель Росздравнадзора подписал приказ о приостановке обращения аппаратов на территории страны.



Напомним, данное решение принято в связи с пожарами в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 и 12 мая соответственно, где использовалось уральское оборудование. Специалисты рассматривают короткое замыкание как основную версию обоих пожаров, сообщили изданию ТАСС в правоохранительных органах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»