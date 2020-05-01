Житель Среднего Урала накопил 13 штрафов ГИБДД

12:05 | 13.05.2020

Фото: 365news.biz

В Каменске-Уральском местный житель накопил 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 12,5 тысяч рублей.



Поскольку гражданин и не планировал оплачивать задолженность, судебному приставу-исполнителю пришлось его в этом убедить. Как сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, нарушитель был ограничен в праве на управление автомобилем, а также в отношении него было применено взыскание на денежные средства.



Такие меры мотивировали должника оплатить штрафы в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»