В Свердловской области приставы опечатали кафе, работающее в период самоизоляции

11:48 | 13.05.2020

Фото: hab.mk.ru

Судебные приставы Асбестовского районного отдела приостановили деятельность кафе «Сити» в Асбесте на 20 суток из-за нарушения требований по организации и соблюдению ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса.



В связи с нарушением суд вынес решение о приостановлении деятельности точки общественного питания в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на срок 20 суток.



Судебные приставы Асбестовского районного отдела УФССП России по Свердловской области опечатали помещение. Предприниматель предупрежден об ответственности в случае самовольного возобновления деятельности кафе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»