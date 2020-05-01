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11:26 | 13.05.2020
Фото: pnp.ru
В Березовском механик реабилитационного центра обвиняется в хищении одного миллиона рублей
Как сообщает прокуратура Свердловской области история началась еще весной 2018 года, когда обвиняемый был трудоустроен в государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Березовского» сначала механиком, а затем – юрисконсультом и контрактным управляющим.
На лицевой счет организации поступило 1,2 миллиона рублей, необходимых для ремонта системы отопления. Тогда обвиняемый убедил двух граждан зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть лицевые счета, после чего передать управление документами и счетами в руки злоумышленника. Ничего не подозревающее руководство реабилитационного центра заключило с организациями договоры подряда на выполнение работ по ремонту системы отопления. В тех же целях обвиняемый привлек ООО «Антарес», где сам являлся учредителем и директором.
Чтобы создать видимость работы, лжемеханник нанял субподрядчика, который выполнил ремонтные работы на общую сумму 310 тысяч рублей, и выплатил ему чуть больше 100 тысяч рублей. Таким образом, была выполнена лишь часть предписанных в смете задач. Вводя в заблуждение руководство бюджетного учреждения, обвиняемый обеспечил подписание актов выполненных работ, и все его подконтрольные организации получили оплату в размере 1,2 миллиона рублей.
Около половины полученных денег обвиняемый успел обналичить через банкоматы, а именно – 513 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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