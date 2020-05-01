В Березовском механик реабилитационного центра обвиняется в хищении одного миллиона рублей

11:26 | 13.05.2020

Фото: pnp.ru

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего екатеринбуржца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида их использованию и распоряжению).



Как сообщает прокуратура Свердловской области история началась еще весной 2018 года, когда обвиняемый был трудоустроен в государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Березовского» сначала механиком, а затем – юрисконсультом и контрактным управляющим.



На лицевой счет организации поступило 1,2 миллиона рублей, необходимых для ремонта системы отопления. Тогда обвиняемый убедил двух граждан зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть лицевые счета, после чего передать управление документами и счетами в руки злоумышленника. Ничего не подозревающее руководство реабилитационного центра заключило с организациями договоры подряда на выполнение работ по ремонту системы отопления. В тех же целях обвиняемый привлек ООО «Антарес», где сам являлся учредителем и директором.



Чтобы создать видимость работы, лжемеханник нанял субподрядчика, который выполнил ремонтные работы на общую сумму 310 тысяч рублей, и выплатил ему чуть больше 100 тысяч рублей. Таким образом, была выполнена лишь часть предписанных в смете задач. Вводя в заблуждение руководство бюджетного учреждения, обвиняемый обеспечил подписание актов выполненных работ, и все его подконтрольные организации получили оплату в размере 1,2 миллиона рублей.



Около половины полученных денег обвиняемый успел обналичить через банкоматы, а именно – 513 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»