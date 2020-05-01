В Екатеринбурге начинается сезон фонтанов

10:56 | 13.05.2020

Фото: fb.ru

На этой неделе по всему городу начнут включать фонтаны. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.



Сегодня, 13 мая, планируется запустить фонтаны в сквере Попова, на площади Советской Армии и «Каменный цветок» на площади Труда.



«Тем самым мы покажем, что город живет в эпидемию», - подчеркнул Александр Высокинский в прямом эфире телеканала «Студия 41».



Добавим, перед запуском фонтаны подготовили к работе: очистили от мусора и привели в порядок в технологической части. Работы на других объектах продолжаются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»