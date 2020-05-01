В Екатеринбурге застройщики закупили средства защиты для сотрудников скорой помощи

10:29 | 13.05.2020

Фото: ok.ru

В Екатеринбурге более 7 миллионов рублей ассоциация строителей Урала и крупнейшие застройщики направили на закупку средств для защиты сотрудников скорой помощи.



Как рассказали в пресс-службе ассоциации, первую партию из тысячи одноразовых костюмов уже передали, вторую партию из 7 тысяч врачам отправят до 18 мая. Всего медики получат более 20 тысяч средств индивидуальной защиты.



В проекте принимают участие ООО НПП «Стройтэк», PRINZIP (ООО «Принцип»), ООО «Проспект Девелопмент», ООО «Ривьера Инвест Екб», ООО «Первостроитель», ООО «Брусника» и ООО «ЕКБ-Строй-Инвест».



Добавим, что с пациентами с подозрением на COVID-19 работают 17 бригад скорой помощи, но, по словам главного врача МБУ «Станция Скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» Игоря Пушкарева, в условиях пандемии средства защиты необходимы всем медикам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»