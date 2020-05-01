Военнослужащие ЦВО проведут обработку в екатеринбургском госпитале ветеранов войн

10:10 | 13.05.2020

Фото: tverlife.ru

Военнослужащие Центрального военного округа сегодня, 13 мая, проведут дезинфекцию в клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.



Обработкой будет заниматься мобильный расчет оперативного реагирования войск РХБ защиты, в который входит почти 20 человек. Они продезинфицируют более 100 помещений.



Отметим, что военнослужащие за две недели провели также обработку 86 соцучреждений в Свердловской области.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»