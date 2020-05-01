Из ещё одной горящей пятиэтажки в Свердловской области эвакуировали 18 человек

09:38 | 13.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ещё один пожар случился сегодня утром в Свердловской области. В Кировграде пожарные эвакуировали 18 человек из горящего пятиэтажного дома.



Как рассказали в ГУ МЧС, на пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило в 3:17. На место выезжали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. В 3:38 было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 4:37.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»