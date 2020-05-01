В Серове из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

09:15 | 13.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Серове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе 6 детей.



Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на третьем этаже дома пульт диспетчера поступило в 6:12. С помощью спасательных дыхательных устройств пожарные спасли одного из детей.



В тушении были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 6:18 было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 6:30.



В пожаре никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»