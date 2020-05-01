В Екатеринбурге мужчина с COVID-19 сбежал с изоляции

09:02 | 13.05.2020

Фото: ural-meridian.ru

В уральской столице мужчина с коронавирусом сбежал с изоляции. Теперь его разыскивает полиция.



Как передает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на оперштаб, информация о сбежавшем мужчине с COVID-19 поступила в полицию из Управления Роспотребнадзора.



Напомним, что в Свердловской области выявлено 2163 случаев коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»