Полиция Нижнего Тагила разыскивает девушку, пропавшую без вести

22:22 | 12.05.2020

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает Хамидуллину Татьяну Владимировну, пропавшую без вести 11 мая, об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское».



О пропаже свердловчанки сообщил её родственник. Связаться с ней он не смог, так как женщина не взяла с собой телефон.



На вид Татьяне 30-35 лет, её рост около 165 см, у нее русые волосы до лопаток, есть челка, лицо овальное, а глаза темные. Последний раз её видели одетой в спортивный костюм со стразами и черные кроссовки.



«Просьба ко всем, кто, возможно, видел эту женщину, позвонить дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-64-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02», - сказали в пресс-группе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»