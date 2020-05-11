За праздники в Свердловской области выявили 5775 случаев нарушения режима самоизоляции

20:34 | 12.05.2020

Фото: ok.ru

За прошедшие праздничные дни полицейские Свердловской области подготовили 5775 материалов о нарушении особого режима, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Отмечается, что только в Екатеринбурге сотрудники МВД провели около 20 тысяч профилактических бесед с жителями, а подготовка материалов для составления протокола оставалась крайней мерой.



Кроме того, в праздники продолжали рабочие поездки с проверками члены кабмина. В частности, замгубернатора Алексей Зырянов проверил объекты Артемовского городского округа и выявил несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов побывал в Нижнем Тагиле и выявил нарушение режима в общественном транспорте, министр образования Юрий Биктуганов проверял парки и скверы Ачитского городского округа, а министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков проконтролировал ситуацию с соблюдением масочного режима в Богдановиче.



Продовольственные магазины и рынки Свердловской области проверяли сотрудники министерства общественной безопасности и регионального управления Роспотребнадзора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»