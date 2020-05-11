Пандемия коронавируса не сказалась на работе роддомов в Свердловской области

19:40 | 12.05.2020

Фото: gb6.donpac.ru

Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил об отсутствии «напряжения» с роддомами из-за COVID-19.



«Никакого напряжения у нас на сегодняшний день быть не может. Родильные дома Екатеринбурга работают в штатном режиме. Надеемся, что в самое ближайшее время откроется и родильное отделение ГКБ №40. По-прежнему пациентов из области принимают межмуниципальные перинатальные центры, Екатеринбургский перинатальный центр, областной перинатальный центр. С нагрузкой они справляются, паниковать не надо. Тем более, будущим мамам», – сказал губернатор.



Также глава региона напомнил, что в НИИ ОММ коронавирус у одного из сотрудников выявили своевременно, а в роддоме №40 из-за выявления заболевания у одной из пациенток ввели карантинные меры, поэтому угрозы распространения там практически нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»