В трех продуктовых Екатеринбурга выявили коронавирус

18:52 | 12.05.2020

Фото: m.ru.sputniknews.kz

Во время массового тестирования на COVID-19 было выявлено три инфицированных продуктовых магазина.



Как передает Е1 со ссылкой на собственный источник, проверки проводились в 108 продуктовых магазинах. Специалисты проверяют наличие масок и антисептиков, а также журналы с данными о температуре, измеряемой у сотрудников.



Кроме того, в рамках массового тестирования на COVID-19, в Екатеринбурге проверяли общественный транспорт и аптеки. Там коронавирус обнаружен не был.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»