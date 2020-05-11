Власти Свердловской области обсудили тактику выхода региона из режима самоизоляции

18:33 | 12.05.2020

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Губернатор Евгений Куйвашев с экспертным сообществом обсудил тактику поэтапного вывода Свердловской области из режима ограничений, об этом сообщает департамент информполитики региона.



«Важно не допустить откатов на исходные позиции, всплеска заболеваемости. В соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации, методиками, разработанными Роспотребнадзором, мы формируем план-график выхода из ограничительных мер. Ключевыми критериями для принятия решения об ослаблении режима являются уровень распространения коронавируса и готовность системы здравоохранения в каждом конкретном муниципалитете. То есть, учитываются темпы прироста больных и процент тяжелых случаев, наличие свободных коек в медучреждениях, число проводимых тестов и готовность медперсонала в территориях», – заявил Евгений Куйвашев.



Напомним, на сегодняшний день в области лабораторно подтверждено 2163 случая COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»