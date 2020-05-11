Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 146 тысяч

17:07 | 12.05.2020

Фото: illuminaija.com

По данным на 12 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5236 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4966 человек. По данным за предыдущие сутки – еще 4675 человек.



Таким образом, общее количество проведенных в регионе исследований составляет 159565. Обследовано всего 146068 человек.



Напомним, за сутки в Свердловской области лабораторно подтвердили 211 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе на 12 мая СOVID-19 подтвердили у 2163 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»