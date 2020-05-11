В Екатеринбурге утвержден график предстоящих опрессовок

16:55 | 12.05.2020

Фото: zg66.ru

Первый этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском пройдет с 18 по 21 мая. Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Как отметил чиновник, отключение водоснабжения на период опрессовок не планируется, однако это может произойти из-за возникших в результате испытаний аварий. Однако в связи с испытаниями температуру горячей воды снизят до 40 градусов.



Добавим, второй этап опрессовок запланирован на период с 29 июня по 2 июля, третий этап пройдет с 3 по 6 августа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»