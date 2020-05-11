16:28 | 12.05.2020

В Екатеринбурге эвакуируют «Ельцин Центр». К зданию культурного центра подъехали сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС Свердловской области.



Отметим, в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, Центр работает частично.



На данный момент причины эвакуации неизвестны. Издание «Вечерние ведомости» следит за развитием событий.



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Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»