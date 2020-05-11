В Екатеринбурге перекроют участок улицы Тагильская

14:31 | 12.05.2020

Фото:globalcity.info

Движение транспорта в районе дома №69 на Улице Тагильская в Екатеринбурге будет перекрыто с 22:00 по местному времени 22 мая до 06:00 по местному времени 25 мая.



Пресс-служба мэрии сообщает, что на указанном участке будет проходить строительство газопровода. Работами займётся акционерное общество «Газмонтаж».



Просим водителей обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать маршрут передвижения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»