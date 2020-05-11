Мэр Екатеринбурга поздравил медсестер с профессиональным праздником

13:00 | 12.05.2020

Мэр Екатеринбурга поздравил медицинских сестер государственных, муниципальных и частных медучреждений с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 12 мая.



В своем поздравлении градоначальник подчеркнул, что в период пандемии коронавируса многие медсестры находятся на переднем крае борьбы с COVID-19, вкладывая весь свой опыт и профессионализм.



– Ваше милосердие и забота о больных, чуткость и доброта в отношении ваших подопечных вызывают искреннее уважение и восхищение всех людей, – отмечает Александр Высокинский. – Ведь медсестра – это не просто профессия, а призвание. И ваш труд будет востребован всегда и всюду. Спасибо вам, дорогие наши медицинские сёстры, за вашу постоянную готовность прийти на помощь больным и страждущим людям, за ваш нужный всем милосердный труд во благо больного человека.



Мэр Екатеринбурга поблагодарил все работников среднего медицинского персонала за достойный труд, пожелал им крепкого здоровья, терпения, выдержки и удачи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»