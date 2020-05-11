Новости дня
12:19 | 12.05.2020
Фото: uanews.kharkiv.ua
Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшего шестилетнего мальчика
Вчера, 11 мая, в 22:20 в дежурную часть отдела полиции №13 поступило сообщение о безвести пропавшем ребенке. По словам матери, ее сын самостоятельно гулял на площадке во дворе дома на улице Инженерная. Около 21:00 женщина посмотрела в окно и не увидела своего ребенка. Мама вышла на улицу и стала самостоятельно искать мальчика, однако вернулась домой, так его и не найдя.
По сигналу «тревога» подняли весь личный состав отдела полиции №13. Под контролем начальника территориального ОВД Федора Добуляк оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, ППСП и ДПС проверяли все улицы, парки, водоем и подъезды домов района.
Поиски ребенка продолжились и утром. Мальчика нашли полицейские, патрулировавшие площадки у подъезда дома на улице Черняховского. Он, как ни в чем не бывало, отправился гулять. Правоохранители доставили ребенка и его маму в отдел полиции для разбирательств.
– В ходе проверки установлено, что 6-летний мальчик играл на площадке с девочкой 2016 года рождения, которая находилась в сопровождении мамы. Около 21:00 мама с дочкой собрались домой, и разрешили новому другу пойти с ними, а потом и вовсе женщина 1991 года рождения уложила обоих детей спать. А утром мальчишка ушел во двор. Как оказалось, жила она в этом же подъезде дома на улице Черняховского, где пропал ребенок, но ночью квартиру полицейским не открыла. Стоит отметить, что семьи обе благополучные, на учете в ПДН не состоят и ранее между собой знакомы не были, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с обеими семьями. Маму разыскиваемого мальчика привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за несвоевременное обращение о розыске несовершеннолетнего сына.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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