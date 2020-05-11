В столице Урала разыскивают пропавшего в конце зимы мужчину

11:50 | 12.05.2020

В Екатеринбурге разыскивают 44-летнего Виталия Валерьевича Москалёва, пропавшего еще 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам на нижней губе и залысина на затылке.



На момент пропажи мужчина был одет в темный пуховик и джинсы.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Валерьевича, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»