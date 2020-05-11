В Свердловской области изъяли поддельные купюры на общую сумму около 700 тыс рублей

11:11 | 12.05.2020

Фото: smartprogress.do

В первом квартале этого года в Свердловской области изъяли из оборота фальшивые купюры на общую сумму около 700 тысяч рублей. Всего выявили 154 поддельных купюры, а это на 75% больше, чем за тот же период 2019 года.



Как сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ, фальшивомонетчики подделали 134 пятитысячные купюры и 14 тысячерублевые купюры. В целом по России большая часть выявленных подделок распределяется между банкнотами данных номиналов.



В Уральском главном управлении ЦБ уточнили, что мошенники преимущественно подделывают банкноты номиналом 5000 рублей 1997 года не модифицированные.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»