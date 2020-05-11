Свердловчане могут увидеть Юпитер, Сатурн и Марс рядом с Луной

10:00 | 12.05.2020

Фото: виртуальный планетарий

Со среды по пятницу, 13-15 мая, по утрам свердловчане смогут увидеть убывающую Луну рядом с Юпитером, Сатурном и Марсом. За внешними планетами также будет наблюдать Международная космическая станция.



Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, лучше всего наблюдать за планетами после трех часов ночи в юго-восточной части неба. Луну можно увидеть невооруженным глазом, а для наблюдения за планетами лучше воспользоваться биноклем либо зрительной трубой.



Добавим, что также весь май уральцы могут наблюдать за полетами МКС. В начале месяца станцию можно увидеть по утрам, а потом – по вечерам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»