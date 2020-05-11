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09:46 | 12.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 102 человека

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло возгорание в пятиэтажном доме на проспекте Космонавтов, 52б. Сообщение о пожаре поступила в 02:00.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 20 квадратных метров горели домашние вещи в комнате на пятом этаже. Прибывшие спасатели эвакуировали по лестничным маршам 102 человека, из которых 15 жителей пришлось выводить с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов.

40 пожарных справились с огнем в течение 20 минут. В самом пожаре никто не пострадал, однако ребенок 2006 года рождения при эвакуации травмировал ногу, его госпитализировали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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