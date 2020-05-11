На Средний Урал из Индонезии прибыли 95 россиян

09:28 | 12.05.2020

На Средний Урал из Индонезии вывозной борт доставил 95 россиян. Об этом сообщает телеграм-канал СтопCOVID-19.



В столице Урала накануне вечером приземлился самолет авиакомпании «Россия» с 95 пассажирами, летевший из Денпасара с посадкой в Новосибирске.



Прибывших 48 свердловчан, в том числе 4 детей, осмотрели специалисты Роспотребнадзора и отправили на двухнедельную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора.



При содействии региональных штабов по борьбе с коронавирусом организовано были вывезены жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»