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19:24 | 11.05.2020
Фото: Евгений Куйвашев / Instagram
Куйвашев назвал эту неделю решающей для Свердловской области в вопросе продления ограничений
Как сообщает глава Среднего Урала, самоизоляция и другие карантинные меры изначально были необходимы для подготовки медучреждений к возможному резкому увеличению количества больных с коронавирусом. Однако на сегодняшний день для этого уже сделано все необходимое.
– В свердловских больницах организованы новые места в инфекционных отделениях, и больше половины — около 1 500 коек — сейчас свободны. Мы обеспечили медучреждения техникой, в том числе аппаратами ИВЛ, а врачей и пациентов — средствами защиты и лекарствами. Мы продолжаем делать тесты, но видим, что у большинства COVID-положительных пациентов заболевание проходит безо всяких симптомов, организм справляется с вирусом без сложного лечения, – подчеркивает губернатор.
Евгений Куйвашев отметил, что далее в зависимости от эпидемиологической обстановки уже можно ставить вопрос о снятии ограничений и постепенном возвращении к привычной жизни.
– Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели. Однако, надеюсь, вы понимаете, что, постепенно оживляя экономику, мы не можем ставить под угрозу здоровье людей. Поэтому масочный режим будет сохранен в любом случае, а людям с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет, будет рекомендовано по-прежнему соблюдать самоизоляцию, – поясняет глава региона.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
11.05.2020
19:24 | 11.05.2020
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