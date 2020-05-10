Президент РФ рассказал о новых мерах поддержки бизнесу

18:57 | 11.05.2020

Фото: solidarnost.org

Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ей смогут все предприятия из пострадавших отраслей. Объем кредита будет рассчитываться – 1 МРОТ на 1 сотрудника. Срок погашения – 1 апреля 2021 года.



– Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, – отметил президент. – Они капитализируются. На 85% кредит обеспечат госгарантии. Если предприятие будет сохранять занятость 90%, то после истечения срока кредита, сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Поручаю правительству обеспечить контроль на то, что предприятия должны направлять кредит на выплату заработной платы. Помимо кредита предприятия должны софинансировать выплату зарплаты из собственных средств.



Также Путин отметил, что предприятия пострадавших отраслей получили отсрочку по налогам и страховым платежам на 6 месяцев. Президент предложил такие платежи за 2 квартал, кроме НДС, полностью списать. Это касается ИП, малых предприятий и социально-ориентированных НКО.



– В прошлом году в 4 регионах самозанятые граждане получили возможность официально оформить свою деятельность. Эти люди поверили государству. Считаю, что такое стремление надо поддержать и поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на налог, уплаченный в 2019 году в полном объеме, – добавил глава государства. – Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданами налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Чтобы они могли проводить налоговые платежи сохраняя свои доходы. Также предлагаю в этом году представить ИП налоговый вычет в размере 1 МРОТ и поддержать их.



Президент сообщил, что во всех субъектах созданы госструктуры, которые оказывают финансовую поддержку небольшому бизнесу. Он предложил, не откладывая, провести докапитализацию таких институтов и направить на это 12 млрд рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»