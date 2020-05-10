Путин рассказал о поддержке семьям с детьми

18:54 | 11.05.2020

Фото: zen.yandex.ua

Сегодня во время обращения к россиянам Владимир Путин помимо завершения единого периода нерабочих дней рассказал и о поддержке семей с детьми.



По 3 тысячи в месяц на каждого ребенка положено семьям, где родители потеряли работу. Эти выплаты осуществляются 3 месяца. Нуждающиеся семьи с 1 июня смогут оформить выплаты для детей от 3 до 7 лет. Семья, подав заявление в июне, разово получит деньги за первое полугодие. В среднем это 33 тысячи рублей на ребенка.



– Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, – заявил Путин. – Предлагаю установить для семей, которые имеют право на материнский капитал, ежемесячную выплату по 5 тысяч на ребенка - до июня. Ее смогут получать все семьи, имеющие детей до 3 лет. Также с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в 10 тысяч рублей с 3 лет до 16 лет. Условие только одно - помощь должны получить все, кто в ней нуждается.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»