Под Екатеринбургом на ж/д переезде поезд протаранил трактор

Сегодня днем поезд врезался в трактор на железнодорожном переезде между Большим Седельниково и Шабрами. К счастью, водитель трактора не пострадал, потому что успел выйти и находился на безопасном расстоянии в момент аварии.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло в 14:00 на ж/д переезде, расположенном на девятом километре автодороги «Подъезд от Б. Седельниково к Сулимовскому торфянику». Водитель трактора двигался из Большого Седельниково, но в поле из-за поломки вынужденно остановился на ж/д переезде. В этот момент по путям двигался электровоз из Седельниково в Арамиль. Пассажиров в поезде не было.Когда водитель электровоза увидел издалека трактор, то принялся останавливать поезд, однако столкновения избежать не удалось. В результате аварии транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Из людей никто не пострадал.