16:43 | 11.05.2020

Фото: fotokto.ru

С 1 мая в Свердловской области поймали 168 нарушителей противопожарного режима. По факту нарушения пожарной безопасности также возбуждены 17 административных расследований.



Напомним, что с начала действия запрета на использование открытого огня сотрудники МЧС, полиции, администраций муниципалитетов и лесники каждый день патрулируют территории частного сектора и садов, а также береговые и лесопарковые зоны. Уже проведены более 500 рейдов.



В ходе рейдов поймали 168 нарушителей, которые жарили шашлыки, сжигали мусор на садовых участках и разводили костры. На этих граждан составили протоколы, которые предусматривают штрафы от 2 до 4 тысяч рублей.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что с начала мая пожарные выезжали тушить возгорание сухой травы в населённых пунктах и садах 213 раз. Все эти пожары случились по вине человека.



Спасатели еще раз напоминают о запрете на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, в том числе в бочках и мангалах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»