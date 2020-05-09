В Екатеринбурге могут открыть парки для прогулок и тренировок

15:05 | 11.05.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в городе откроются парки, чтобы люди смогли в них гулять и заниматься спортом. Однако перед этим городская администрация посоветуется с Роспотребнадзором.



О возможности открытии парков Александр Высокинский сообщил во время объезда районов, который транслировался в прямом E1.RU. «Надо открывать, чтобы гиподинамия не развилась у людей, она снижает иммунитет», – пояснил мэр.



Напомним, что в уральской столице из-за пандемии коронавируса закрыли для посетителей Шарташский лесопарк и ЦПКиО. Сотрудники полиции патрулируют парки и скверы, а также улицы города, чтобы горожане не нарушали режим самоизоляции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»