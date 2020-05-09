Куйвашев объяснил, почему некоторые свердловские врачи получили неполные выплаты

14:12 | 11.05.2020

Фото: 123ru.net

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram объяснил, почему некоторые врачи получили неполные допвыплаты, полагающиеся тем, кто борется с коронавирусной инфекцией.



Евгений Куйвашев пояснил что, врачи в больницах имеют разную нагрузку, связанную с лечением пациентов с COVID-19.



«У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время», – пишет Куйвашев.



Также глава региона добавил, что в Артемовском случаи COVID-19 зафиксировали только в конце апреля. Вероятно, как раз за эту «особую» неделю и начислялись надбавки.



Кроме того, Куйвашев посоветовал врачу-рентгенологу Артемовской ЦРБ позвонить на горячую линию Минздрава, где могут более подробно разъяснить ситуацию.



«Я же еще раз поручу не только министерству, но и профсоюзу, и Общественной палате контролировать вопросы выплат по коронавирусу самым внимательным образом», — добавил губернатор.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»