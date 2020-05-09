Новости дня
13:32 | 11.05.2020
Фото: blog.sivanaspirit.com
В Екатеринбурге увеличились случаи отравления хлором
Так, по данным ведомства, за прошедший квартал 2020 года в столице Урала случаи отравления средствами бытовой химии составили 6,8% от всех зарегистрированных случаев. Половина пострадавших – дети до 14 лет, причем 60% пострадали из-за недосмотра родителей
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напоминают, что хлор – это ядовитый газ, который раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Испарения, содержащиеся в средствах с высоким содержанием хлора, могут вызывать раздражение легких. Риск увеличивается, если моющие средства с хлором используют в плохо проветриваемых помещениях.
– При использовании хлорсодержащих дезинфицирующих средств, – рекомендуют специалисты, – необходимо проверять срок их годности, соблюдать инструкцию по применению, разводить средство в правильных концентрациях, при работе с ними использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, маску); проводить обработку в отсутствие детей и домашних животных. А после неё — хорошо проветривать помещение, по завершении работы тщательно вымыть руки, лицо, промыть нос, глаза, прополоскать рот.
Добавим, что в случае проявления признаков отравления необходимо промыть глаза, нос и полость рта 2-процентным раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды), а также вызвать врача.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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