В Екатеринбурге увеличились случаи отравления хлором

13:32 | 11.05.2020

Фото: blog.sivanaspirit.com

Екатеринбуржцы стали чаще отравляться парами хлора при проведении уборки в квартирах. Об этом сообщает центральный екатеринбургский отдел управления свердловского Роспотребнадзора.



Так, по данным ведомства, за прошедший квартал 2020 года в столице Урала случаи отравления средствами бытовой химии составили 6,8% от всех зарегистрированных случаев. Половина пострадавших – дети до 14 лет, причем 60% пострадали из-за недосмотра родителей



В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напоминают, что хлор – это ядовитый газ, который раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Испарения, содержащиеся в средствах с высоким содержанием хлора, могут вызывать раздражение легких. Риск увеличивается, если моющие средства с хлором используют в плохо проветриваемых помещениях.



– При использовании хлорсодержащих дезинфицирующих средств, – рекомендуют специалисты, – необходимо проверять срок их годности, соблюдать инструкцию по применению, разводить средство в правильных концентрациях, при работе с ними использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, маску); проводить обработку в отсутствие детей и домашних животных. А после неё — хорошо проветривать помещение, по завершении работы тщательно вымыть руки, лицо, промыть нос, глаза, прополоскать рот.



Добавим, что в случае проявления признаков отравления необходимо промыть глаза, нос и полость рта 2-процентным раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды), а также вызвать врача.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»