«Феникс - логистика» назвала фейком отказ доплачивать екатеринбургским водителям за COVID-19

12:27 | 11.05.2020

Компания «Феникс - логистика» назвала фейком информацию о лишении водителей машин скорой помощи в Екатеринбурге «путинских» надбавок. Напомним, что ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских написал в Facebook о том, что с данным вопросом к нему обратился один из шоферов СМП.



Как рассказали в пресс-службе компании, пока что никаких гарантий выделения денег на «путинские» дополнительные выплаты из бюджета нет, именно из казны финансируются спецпремии. Несмотря на это «Феникс-логистика» ввела собственные выплаты. Однако отличаются ли суммы от предусмотренных постановлением правительства, неизвестно.



Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» средства будут выделяться муниципальным и государственным учреждениям. Негосударственные юридические лица в этот список не включены.



– Тем не менее, ООО «Феникс - логистика» были разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые документы, гарантирующие Выплаты стимулирующего характера работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, – добавили в пресс-службе компании.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»